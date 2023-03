La Roma di José Mourinho vola in Spagna per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro la Real Sociedad. I giallorossi, che arrivano dal successo 2-0 dell'andata all'Olimpico firmato El Shaarawy-Kumbulla, cercano uno storico passaggio del turno: da quando la Coppa Uefa ha preso la nuova denominazione, nel 2009, non si sono mai spinti oltre gli ottavi di finale.



DOVE VEDERLA IN TV

Real Sociedad-Roma, ritorno degli ottavi di finale di Europa League, è in programma alla Reale Arena di San Sebastian e sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e DAZN. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.



PROBABILI FORMAZIONI



REAL SOCIEDAD (4-3-2-1): Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Rico; Merino, Zubimendi, Silva; Kubo, Oyarzabal; Sorloth. Allenatore: Alguacil.



ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham. Allenatore: Mourinho.