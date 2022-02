Il nome di Adnan Januzaj è ormai sulla cresta dell'onda da più di dieci anni. Già dai tempi del Manchester United, quando arrivò dal Belgio con grandi aspettative. Molto girovagare prima di trovare la giusta dimensione alla Real Sociedad. Benissimo sia la scorsa stagione che in quella attuale in fatto di rendimento, presenze e gol. Januzaj ha un contratto in scadenza col club basco e per questo motivo è oggi un giocatore davvero appetibile. In Italia i club che lo stanno seguendo con maggiore interesse sono Atalanta e Napoli.