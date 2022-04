Alexander Sorloth, attaccante del Lipsia in prestito alla Real Sociedad, ha lasciato intendere che vorrebbe che il club lo riscattasse a titolo definitivo a fine stagione: "Il Real è un grande club, non ci sono dubbi. Mi piace il modo in cui giocano in Spagna e ho tanti amici qui". Lo ha dichiarato ai microfoni del Mundo Deportivo.