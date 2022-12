Il Manchester United prosegue con determinazione nella caccia a Martin Zubimendi, centrocampista classe '99 della Real Sociedad. Il giocatore ha una clausola rescissoria da 52 milioni di sterline e i Red Devils pensano proprio alla via della clausola per arrivare al giocatore. Come riporta AS, il club inglese è disposto a investire una cifra importante per il giocatore spagnolo.