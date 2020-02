Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, è intervenuto durante la conferenza stampa che precede il Clasico di Spagna contro il Barcellona, in programma domani: “Sergio Ramos? Ha cuore e testa, per me è il migliore di tutti e ci rappresenta. Sarà una bella partita e pensiamo di avere la possibilità di fare un buon risultato. Benzema a secco? Abbiamo vinto partite per quattro mesi, stessa cosa senza Hazard. La cosa fondamentale per noi è mantenere la solidità, sappiamo che possiamo segnare. Veniamo da tre partite casalinghe senza vittoria, capisco come si sentono i nostri tifosi ma abbiamo bisogno di loro".



SU MESSI E IL BARCELLONA – “Per noi tutte le partite sono importanti, ci sono tre punti in palio e non credo che questo Clasico pesi più per noi che per loro. Sappiamo quanto sia importante Messi per loro, ma restano un’ottima squadra a prescindere da lui. Noi pensiamo a cosa faremo”.



SU LAUTARO – “Il mio pensiero è rivolto ai giocatori che sono già qui e che sono concentrati sulla partita di domani”.