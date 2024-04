Realmadrid Tv gratis in Italia: ecco come vederlo

28 minuti fa



Successi in campo e fuori. Il Real Madrid è all'avanguardia in tutti i campi, anche quello dei media. Il canale ufficiale del club, Realmadrid Tv, è uno dei più seguiti al mondo e sarà disponibile anche in Italia, gratis. Nel nostro Paese sarà visibile su Pluto Tv, leader mondiale nella televisione in streaming gratuita.



Sul canale sarà possibile accedere a contenuti unici, notizie, interviste a giocatori, allenatori e membri dello staff, i dietro le quinte, le immagini dagli spogliatoi, sessioni di allenamento, analisi di esperti, documentari, profili e momenti salienti della storia del club e di chi l'ha fatta. Pluto Tv è un servizio di televisione in streaming gratuito che offre centinaia di canali lineari in diretta e migliaia di titoli on-demand a un pubblico globale. E' facilmente accessibile e fruibile in streaming su dispositivi mobili, web e Tv connesse.