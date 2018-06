Ne ha fatta di strada Ante Rebic da quando la Fiorentina lo acquistò, ventenne, per circa 4,5 milioni. Talentuoso, il croato ha fatto fatica ad affermarsi, ma adesso nell’Eintracht Francoforte sembra aver trovato la sua dimensione. La sua stagione ha registrato 6 reti in Bundesliga e, soprattutto, la doppietta decisiva nella finale di Coppa di Germania contro il Bayern Monaco. Rebic, convocato dalla Croazia per il Mondiale, è finito sul taccuino di alcuni club come Borussia Dortmund e così l’Eintracht ha fissato il prezzo: 40 milioni di euro! Per intendersi, la stessa valutazione che la Lazio fa di Felipe Anderson. Ammesso e non concesso che qualche club sborsi una cifra simile per Rebic, potrebbe sorridere anche la Fiorentina che un anno fa lo ha venduto a titolo definitivo per meno di 3 milioni, conservando però una cospicua percentuale sulla futura rivendita. Lo scrive ViolaNews.com.