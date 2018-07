L'ultimo in ordine di tempo è Ante Rebic, ceduto dalla Fiorentina all'Eintracht Francoforte - allo scattare di una clausola inserita nel contratto di prestito - e salito alla ribalta grazie alla percentuale su una futura cessione inserito da Pantaleo Corvino nell'accordo con la società tedesca. E, visto il rendimento, le attenzioni sul suo conto sono partite. Ma non solo: perché tra i giocatori 'bocciati' dalle italiane e protagonisti in Russia ci sono anche Philippe Coutinho, Albin Ekdal e non solo, come ad esempio Cristhian Stuani. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.