Pinamonti è un caso di mercato che riguarda Inter, Genoa, Chievo e non solo. in estate vi avevamo raccontato come la metà della cessione dell’attaccante, per via di un accordo privato tra le parti, debba essere versato nelle casse del Chievo, ammesso che l’Inter e la società clivense non trovino altre strade per giungere a un compromesso. Ma non è tutto, Inter e Genoa, che pochi mesi fa hanno concluso l’accordo per il passaggio di Pinamonti in Liguria, hanno anche deciso che i nerazzurri mantenessero il controllo del calciatore, che in estate la società di viale della Liberazione dovrebbe riportare indietro. Il problema è che adesso il Genoa non è soddisfatta delle sue prestazioni e preferirebbe rispedirlo subito al mittente, scelta che attualmente non corrisponde con i piani di Ausilio e Marotta.



UN NUOVO PIANO - Verona e Spal si sono fatte avanti per chiedere Pinamonti in prestito, ma a questo punto entra in scena l’entourage del calciatore, che in estate, per tutelare il proprio assistito, aveva accettato la destinazione ligure proprio in cambio di una promessa ben precisa, secondo la quale l’attaccante non avrebbe cambiato casacca almeno fino al termine della stagione. È chiaro che adesso sarà necessario sedersi nuovamente a tavolino, Inter, Genoa e Raiola dovranno studiare un’alternativa che possa consentire a Pinamonti di continuare a giocare con una certa continuità, quella continuità che invece potrebbe non avere più in rossoblù, visto che il Genoa è orientato a modificare il proprio attacco.