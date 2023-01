Bet365 a confronto con altri bookmaker ADM italiani

Recensioni bet365 sulle offerte per i giocatori

Recensioni bet365: scommesse, sport e mercati

Quote e mercati di scommessa

Funzioni speciali per scommettere online

Incontro Live che attraverso un’animazione grafica permette ai clienti di seguire un incontro restando aggiornato su ogni azione saliente;

Notifiche da attivare sulle proprie giocate per essere avvisati in caso di vincita, o addirittura sui match stessi per ricevere notifiche in tempo reale dei risultati;

I Miei Cavalli una funzione che permette di selezionare i tuoi cavalli preferiti o sui quali scommetti più spesso per assemblare la tua scuderia e rimanere sempre aggiornati

Cashout recentemente re-introdotto nel mondo del betting grazie all'ultimo decreto in materia, permette di chiudere anticipatamente una scommessa. Questo servizio non è disponibile su tutti gli eventi ed è soggetto a termini e condizioni specifici.



Bet365 diretta streaming: come guardare i match live

Recensioni bet365 sulle modalità di deposito e prelievo

Bet365 app mobile: guida al download e funzionalità

Bet365: recensioni sul supporto al cliente

Chat live 24/7

Posta Elettronica

Posta Tradizionale



FAQ - Domande Frequenti

Come funziona il bonus bet365 di benvenuto?

Dove scaricare l’app bet365?

Dove si trovano le combo su bet365?

Considerando le opinioni e recensioni bet365 appare subito come uno dei migliori siti scommesse online, largamente apprezzato dal pubblico di scommettitori italiani. Tuttavia per avere una panoramica oggettiva e completa di quello che il bookmaker britannico ha da offrire occorre mettere a confronto il bonus benvenuto bet365 con le offerte di altri operatori disponibili in Italia.Tra i siti scommesse italiani più utilizzati con un palinsesto quasi alla pari di quello del bookmaker inglese vi è. Il concessionario di gioco made in Italy offre a tutti i suoi nuovi utenti che si iscrivono per la prima volta sulla piattaforma un interessante welcome bonus che, proprio come quello di bet365, prevede termini e condizioni specifici. L’elenco degli sport sui quali i giocatori possono scommettere è piuttosto vasto con oltre 20 discipline sportive presenti sul portale ed un numero quasi infinito di mercati di scommessa.: 15 euro così composti: 5 euro FREE + 5 euro Casino BLU + 5€ in free spin Slot ROSA. La promo Gold prevede il 100% per primi depositi fino €100, e 50% per versamenti oltre €100. Erogato solo a nuovi clienti che giocano l'intero importo della prima ricarica su multiple con quota minima per evento 1.25. Occorre rigiocare la somma ottenuta 8 volte entro 90 giorni dall'accredito su giocate con quota finale minima 1.50. Iniziativa soggetta a T&C.: Solo nuovi clienti che si registrano con codice promo dedicato. Il Fun Bonus è erogato all'invio di un documento di identità ed è spendibile solo su slot selezionate entro 7 giorni dall'accredito (requisiti x30). Una volta convertito in Real Bonus, questo resta attivo per 30 giorni. Il bonus prima ricarica è pari al 25% fino 25€ del primo versamento (no bonifico) da effettuarsi entro 30 giorni dall'iscrizione. In più fino a 375€ in 25 settimane accumulando Status Points. Ogni 10 Status Points ricevuti si ottiene 1€ di bonus. I punti sono accumulabili secondo un calcolo specifico su scommesse con quota minima 2.00. I bonus scommesse sono spendibili entro 14 giorni in percentuali diverse sullo sport. Si applicano ulteriori t&c.: Solo nuovi giocatori · Ricarica minima 10€ · Bonus del 100% primo deposito fino 100€ (accreditato una volta raggiunto un volume di scommesse refertate pari a 2 volte il versamento (quota min. 2.0). Il giocatore ha 7 giorni per richiedere il bonus e 60 giorni per soddisfarne i requisiti di puntata pari a 5. · Si applicano restrizioni sui prelievi · Esclusi dalla promo i pagamenti: Neteller, Skrill, PaySafe, PayPal e MuchBetter · Si applicano Termini&Condizioni.Ancherientra tra i migliori siti scommesse italiani, uno dei più longevi e dalla lunga storia e tradizione. Proprio come accade nel caso di SNAI, l’operatore offre un bonus di benvenuto scommesse ai nuovi utenti che si registrano per la prima volta sulla piattaforma. Il palinsesto sportivo risulta meno ampio rispetto a quello del bookmaker inglese, d’altra parte però sono infiniti i mercati e le quote sulle quali scommettere.Mentre rispecchiano pressoché le quote bet365 quelle offerte da. In questo caso ci troviamo di fronte ad una lista di discipline sportive più breve ma altrettanto interessante. A rendere l’esperienza di gioco più coinvolgente vi sono numerose offerte e promozioni scommesse come bonus multipla o settimanali.Qualunque appassionato di scommesse sportive online, al momento della ricerca in rete di un bookmaker sul quale registrarsi, tende a cercare e valutare un elemento caro a tanti giocatori: il bonus di benvenuto. Si tratta di un incentivo offerto da quasi tutti i concessionari di gioco proprio per incentivare l’iscrizione sulla piattaforma.oltre a quelli già iscritti.Senza entrare nel dettaglio del funzionamento dell’offerta, data l’alta variabilità di questo genere di iniziative, che tendono ad essere costantemente aggiornate dagli operatori, è possibile affermare che il bonus bet365 di benvenuto sia piuttosto semplice da ottenere e rigiocare.Per averlo è necessario, però, registrarsi sul sito. Se ne siete in possesso, l’operatore offre la possibilità di digitare un codice bonus bet365 che può essere usato durante la registrazione ma non cambia in alcun modo l'importo dell'offerta.Unico aspetto da tenere in considerazione sono. Questi, infatti, determinano i requisiti di accesso alla promo come lo può essere il deposito qualificante che generalmente ha un limite minimo, le tempistiche per aderire all’iniziativa e per rispettare i requisiti di puntata, quota minima e così via. Cos’è importante tenere a mente? Un dettaglio sottolineato da numerose recensioni bet365 e comune a tutte le offerte per i nuovi iscritti è la loro singolarità: possono accedervi solo coloro che non hanno mai aperto un conto di gioco sul sito dell’operatore e sono residenti in Italia.Se da un lato le iniziative dedicate ai nuovi utenti rivestono una grande importanza, soprattutto per i giocatori non ancora iscritti sul portale, le recensioni bet365 dovrebbero esaminare anche il palinsesto sportivo. Si tratta dell’insieme di discipline, mercati ed eventi sui quali gli scommettitori possono puntare inserendo in giocata la quota relativa al pronostico selezionato. In fatto di palinsesto, come un po’ tutte le opinioni bet365 hanno già sottolineato,. Dai più blasonati sport come Calcio, Tennis, Basket o Volley fino alle Manifestazioni di Spettacolo, Bandy, Sumo, Floorball e tanti altri.Dopo aver registrato un conto sul sito (operazione che ricordiamo è consentita solo agli utenti maggiorenni e residenti in Italia) è possibile scegliere dall’elenco alla sinistra dello schermo uno degli sport disponibili sul quale scommettere. A questo punto non occorre altro che selezionare il campionato del paese di riferimento e gli eventi sui quali scommettere online.Il numero di discipline sportive presenti su un sito di scommesse è importante tanto quanto i mercati di scommessa offerti. Le recensioni bet365 per essere accurate ed oggettive devono, dunque, analizzare anche le tipologie di scommesse messe a disposizione dell’operatore. Indubbiamente, nella media del mercato e convenienti tanto quanto potrebbero esserle quelle di Lottomatica o SNAI.Per ciò che riguarda i mercati le opinioni bet365 si dividono. Se da una parte la selezione di giocate da inserire nel biglietto potrebbe essere migliorata, con l’aggiunta ad esempio di un maggior numero di combo bet o di qualche mercato particolare come accade già su Eurobet o Sisal, dall’altro lato dobbiamo sottolineare la presenza di quote su eventi difficilmente rintracciabili su altri siti di scommesse sportive. Come ad esempio l’handicap asiatico che racchiude in sé differenti tipologie di giocate come la somma di gol asiatica o la somma di gol asiatica aggiuntiva. Mentre tra glisi possono trovare ad esempio laUna buona recensione bet365 dovrebbe menzionare gli strumenti che l’operatore mette a disposizione dei suoi clienti per scommettere online, oltre a palinsesto, quote e pronostici. Sulla piattaforma di gioco, infatti, possiamo trovare numerose funzionalità speciali, ciascuna delle quali però soggetta a condizioni come riportate sul sito ufficiale del bookmaker. Alcune delle funzioni da menzionare sonoUna delle funzioni dell'operatore degna di menzione, di cui parlano numerose recensioni bet365, è la diretta streaming degli eventi sportivi. L’operatore, infatti, permette di seguire alcuni match scelti attraverso la trasmissione disponibile sul sito. A tal proposito, però, è doveroso fare una precisazione:. Inoltre il servizio è fruibile solo per gli utenti residenti e geo-localizzati in Italia.La diretta streaming permette di giocare le scommesse live con un supporto aggiuntivo seguendo ogni azione nel momento stesso dello svolgimento. All’interno della sezione scommesse live gli utenti possono trovare il calendario con tutti gli incontri che verranno trasmessi in streaming.Per quanto riguarda i metodi di pagamento su bet365, recensioni ed opinioni dei clienti fanno riferimento ad una vasta scelta con limiti di deposito e prelievo anche piuttosto accomodanti.Un aspetto di fondamentale importanza da considerare in merito ai pagamenti sul sito di scommesse sportive online riguarda i prelievi.inviando una copia del proprio documento di identità.A completare il quadro delle recensioni bet365 vi sono le valutazioni dell’applicazione scommesse dell’operatore.e permette non solo di scommettere online, ma anche di usufruire di ulteriori funzionalità come le notifiche menzionate precedentemente.Se per telefoni e tablet Apple basta scaricare l’app scommesse dall’App Store, per i dispositivi Android il discorso è differente. In questo caso, infatti, occorre visitare il sito ufficiale del bookmaker è qui scaricare il file. Dopo di ché, cliccandoci su, è possibile avviare l’installazione. Affinché questo processo vada a buon fine è fondamentale consentire l’installazione delle applicazioni da fonti sconosciute nelle Impostazioni del proprio dispositivo. In seguito si è pronti per scommettere online da app mobile, dopo aver registrato un conto di gioco naturalmente.Infine, per un’opinione bet365 completa e a 360° è importante anche valutare l’attenzione riservata al cliente. L’operatore in questo caso non si fa trovare impreparato e mette a disposizione un ambiente di gioco sicuro dove poter scommettere sì, ma responsabilmente. Per far ciò richiede subito la verifica dell’identità attraverso la procedura di validazione del conto. Inoltre offre tutte le informazioni ed i canali di supporto per favorire un gioco responsabile.In caso di domande, dubbi o problematiche gli utenti possono consultare una foltacon tutte le domande frequenti poste dai giocatori e risposte esaurienti già fornite dal bookmaker. Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare l’assistenza bet365 tramite le seguenti modalità:Per partecipare alle iniziative messe a disposizione dei nuovi utenti, qualora disponibili, occorre essere nuovi utenti e non aver mai aperto un conto sul sito dell’operatore. Effettuata la registrazione, occorre seguire le indicazioni riportate all’interno dei termini e condizioni dove sono indicate anche le modalità di ottenimento e riscatto del bonus.Gli utenti in possesso di dispositivi iOS possono semplicemente accedere all’App Store del proprio smartphone o tablet ed effettuare il download dell’applicazione scommesse. Gli utenti Android, invece, hanno bisogno di visitare il sito ufficiale e qui scaricare il file apk.È possibile giocare solo un numero limitato di scommesse combo che possono essere rintracciate nella sezione Goal sotto al mercato Risultato/Totale Goal.