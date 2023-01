Recensioni Sisal sul bonus benvenuto per i nuovi utenti

Bonus benvenuto Sisal a confronto con altri siti scommesse online

SNAI 5€ Free + fino 300€ per i primi depositi Info sul bonus Sisal Bonus esclusivo 50€ per le slot + fino a 400€ sulle scommesse con codice BET-SISAL Info sul bonus 888Sport fino a 100€ + 5€ casinò Info sul bonus

Sisal: recensioni su palinsesto sportivo ed offerta di gioco

Tipster: cos’è e come funziona

Scommesse on Demand

Calcio

Tennis

Basket

Motociclismo

Automobilismo

Altro

Sisal App Mobile: opinioni sulla navigabilità

Diretta streaming degli eventi sportivi

Recensioni Sisal sui metodi di pagamento disponibili

Carta di credito o debito

PayPal

Bonifico Bancario

PostePay

Ricarica nei punti vendita

Portafogli elettronici come Skrill, Neteller e Paysafe

Contattare l’assistenza clienti dell’operatore

Live chat

Numero verde 800 999 445

Email info@sisal.it

Recensioni Sisal: il verdetto finale

FAQ - Domande Frequenti

Come scaricare l’app Sisal Matchpoint?

Come funziona la diretta streaming?

Come effettuare un prelievo su Sisal?

Ai fini di una valutazione oggettiva e completa di un sito di scommesse sportive online occorre prendere in considerazione ed esaminare diversi aspetti. Il bonus benvenuto offerto ai nuovi clienti è uno di questi. Si tratta, infatti, di uno principali elementi che i giocatori guardano per farsi un’idea di ciò che il bookmaker considerato ha da offrire. Guardando alle recensioni Sisal appare subito come uno dei migliori operatori grazie alla sua iniziativa di benvenuto speciale.Ad un primo esame il welcome bonus Sisal appare piuttosto sostanzioso e intrigante. Soprattutto trattandosi di un’offerta speciale accessibile a chi utilizza il codice dedicato (operazione facoltativa ma necessaria per aderire alla promo esclusiva). D’altra parte è necessario tener conto anche dei termini e condizioni dell’offerta che potrebbero renderla più o meno adatta al proprio profilo di giocatore. Ogni promozione, infatti, prevede dei requisiti di puntata da soddisfare su scommesse sportive online con legatura e quota minima. Inoltre si applicano generalmente limiti sui metodi di pagamento utili per poter prendere parte all’iniziativa e sono previste tempistiche entro le quali portare a termine tutte le operazioni indicate dal bookmaker. Motivo per cui per poter elaborare delle recensioni Sisal complete occorre leggere attentamente tutti i termini e condizioni del bonus.Come emerge dalle recensioni Sisal si classifica senza ombra di dubbio come uno dei migliori siti scommesse online disponibili in Italia. Va da sé che non sia l’unico operatore degno di nota. Per avere una panoramica di quello che il mercato delle scommesse sportive ha da offrire è sempre un’ottima idea effettuare un confronto dei bonus benvenuto e dell’offerta di gioco di diversi bookmaker ADM.Se il bonus scommesse di benvenuto è il primo elemento che la maggior parte dei giocatori guarda per valutare un operatore, il palinsesto sportivo è probabilmente il secondo aspetto più rilevante. Un’offerta di gioco ampia e variegata, infatti, permette di poter giocare schedine su un po’ tutti gli eventi disponibili che non siano solo le canoniche partite di calcio. A tal proposito le recensioni Sisal sono unanimi nell’esprimere apprezzamento riguardo alla selezione di sport contemplati.. Non tantissime se confrontate ai palinsesti di altri concessionari di gioco, tuttavia l’operatore garantisce un gran numero di mercati di scommessa per ciascun evento e campionato.Le quote rientrano nella media del mercato e, come ne fanno menzione alcune opinioni Sisal, possono risultare anche più convenienti in alcuni casi. Le quote più interessanti sono raccolte direttamente dal bookmaker italiano in una sezione dedicata indicata come. I mercati di scommessa oltre ad offrire la possibilità di puntare sui tradizionali risultati fissi (vincente, pareggio, sconfitta), permettono di scommettere sulle combochance (es. Gol o over, 1 o Nogol, e così via), su marcatori e scommesse antepost, su corner, sanzioni, e addirittura sulle scommesse On Demand.Dando un’occhiata alla piattaforma di gioco e stando alle recensioni Sisal offre anche un interessante strumento che si propone come qualcosa di estremamente innovativo nel mondo del betting nostrato. Parliamo diCos’è il Sisal Tipster e come funziona? Come già menzionato, si tratta di una piattaforma social dove gli utenti possono condividere la scommessa effettuata, dare un’occhiata alle giocate di altri scommettitori e ricondividerle. Si possono anche seguire i Top Tipster per avere suggerimenti e pronostici online. Non è solo un social però: se la propria schedina viene condivisa da altri, si ottengono Sisal Point utili per riscattare bonus scommesse.Altro strumento menzionato dalle recensioni Sisal sono le scommesse on demand. Cosa sono e come funzionano?. Qualora un mercato non sia disponibile nel palinsesto, l'utente può proporlo all’operatore inviando una proposta. Gli sport su cui suggerire una scommessa on demand sonoCome fare a proporre una giocata on demand? Basta andare nella sezione dedicata, scegliere lo sport, la manifestazione e dopo di ché inserire la descrizione del mercato cliccando su invia. Unica prerogativa è che non sia una tipologia di giocata già esistente e che non sia mai stata proposta prima.Una buona recensione Sisal dovrebbe tener conto anche di altri strumenti che trascendono la sfera delle scommesse sportive, palinsesto e bonus e consideri l’operatore nel complesso. Ecco perché a questo punto dedicheremo la nostra attenzione alla Sisal app mobile. Si calcola che una buona percentuale di schedine ad oggi siano giocate proprio dai dispositivi mobili. Avere a disposizione un’applicazione per scommettere online dunque è un aspetto fondamentale per tutti i migliori siti di scommesse.Come da opinioni Sisal sembra proporre un’applicazione altamente navigabile, facile da scaricare ed installare. Tanto che alcuni scommettitori preferiscono di gran lunga l’esperienza da mobile che da desktop.abilitando l’installazione da sorgenti sconosciute. Il bello dell’app Sisal è che non è disponibile solo per le scommesse sportive ma anche per altri prodotti di gioco come casinò, lotterie, poker e giochi di carte.A completare il quadro delle nostre recensioni Sisal vi è la diretta streaming degli eventi sportivi. Proprio come accade per la maggior parte dei migliori siti di scommesse online come Eurobet, Snai o Unibet, ancheLa diretta streaming TV è disponibile solo per i giocatori registrati con saldo positivo o che abbiano giocato una scommessa nelle ultime 24 ore. A differenza di altri operatori, sono molti gli sport ad avere una diretta degli eventi che vanno dal Calcio, Basket e Tennis fino ad alcuni di nicchia come Futsal, Cricket o Hockey.Fornire recensioni Sisal complete significa menzionare anche i metodi di pagamento che il concessionario di gioco propone ai suoi clienti. Si può ricaricare il proprio conto con tutte le principali tipologie di versamento tra le quali troviamoper effettuare transazioni sul sito. È importante tenere a mente che per poter prelevare le eventuali somme vinte occorre aver prima convalidato l’account con l’invio di una copia del proprio documento di identità.L’assistenza clienti del concessionario di gioco tricolore è indubbiamente uno dei punti più favorevolmente citati dalle recensioni Sisal. L’operatore, infatti, è uno dei pochi a garantire un numero verde da chiamare telefonicamente. Inoltre a confermare la disponibilità del bookmaker vi sono gli orari per raggiungere il customer care:. Come contattare l’assistenza Sisal quindi? È possibile utilizzareÈ disponibile anche un numero verde per ricevere assistenza in caso di problemi con le scommesse e supportare il gioco responsabile.A questo punto delle nostre recensioni Sisal possiamo trarre le conclusioni ed assegnare il verdetto finale all’operatore. Indubbiamenteintroducendo gli intramontabili Totocalcio e SuperEnalotto. Propone un buon numero di sport sui quali scommettere online sebbene la scelta appaia ampliabile e migliorabile. Vasta è invece la selezione dei mercati e delle quote sulle quali puntare con la possibilità addirittura di proporre nuove tipologie di giocata grazie alle scommesse on demand.Tra gli aspetti più apprezzati, leggendo su Sisal opinioni e valutazioni, sono sicuramente le diverse promozioni scommesse messe a disposizione dei clienti. Non solo bonus benvenuto sport ma anche bonus multipla, ippica, rimborsi e cashback che si aggiungono ad un interessante programma fedeltà.I giocatori possono scaricare l’app Sisal Matchpoint direttamente dall’App Store del proprio dispositivo Apple oppure visitando il sito ufficiale dell’operatore. Per gli utenti Android occorre necessariamente effettuare il download dell’applicazione dal portale data la politica del Play Store in merito ai siti scommesse online.Tutti i clienti iscritti regolarmente sul sito di scommesse sportive possono visionare la diretta streaming degli eventi selezionati e proposti dall’operatore. Basta andare alla sezione scommesse live e qui individuare gli eventi che presentano l’icona della TV. Per accedere alla diretta occorre avere un saldo positivo o aver scommesse nelle ultime 24 ore.Prima di procedere con una richiesta di prelievo occorre aver portato a termine la validazione del conto di gioco. Per prelevare basta accedere alla Gestione Conto e cliccare sulla voce Prelievi. Dopo aver selezionato il metodo di pagamento inserire i dati richiesto e confermare. Le tempistiche possono andare dall istantaneo a qualche giorno per i bonifici.