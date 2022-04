Dopo i verdetti del weekend la Serie A torna con i recuperi che potrebbero modificare parecchio la classifica del campionato. Tre le gare in programma per mercoledì 27 Aprile e il match più atteso è Bologna-Inter, che potrebbe permettere ai nerazzurri di sorpassare il Milan e tornare in vetta alla classifica. Cinque successi di fila, considerando anche il 3-0 di Coppa Italia contro il Milan e le due vittorie in campionato contro Juventus e Roma, hanno rilanciato le ambizioni della squadra di Inzaghi, che parte nettamente favorita nei pronostici contro il Bologna. I rossoblù non perdono da oltre un mese (dalla sconfitta per 1-0 contro l’Atalanta) e ad Aprile hanno strappato un pareggio contro Milan e Juventus, ma in vista della gara di domani sera (ore 20:15) le quote sulla lavagna scommesse Betaland danno i nerazzurri avanti a 1,40, mentre il pareggio a 5,10 e il segno 1 a 7,25 sarebbero due risultati sorprendenti e decisivi soprattutto per lo scudetto. Se per il primo posto tutto è ancora aperto, anche nella zona Coppe europee la classifica lascia sperare ancora tante squadre. In chiave quarto posto la Juventus ha ormai un buon vantaggio sulle inseguitrici, ma Fiorentina e Atalanta hanno la grande occasione di superare (nel caso dei toscani) e mettere pressione alla Roma (nel caso dei bergamaschi). Dalla quinta posizione in giù tutto può succedere e la squadra di Italiano cerca i tre punti in casa contro l’Udinese, per un segno 1 a quota 1,71 su Betaland. Anche l’Atalanta è avanti nei pronostici contro il Torino. Nell’affascinate sfida tra Gasperini e Juric il primo si gioca vincente a quota 1,61, a 4,15 il pareggio, mentre la vittoria del Torino è un’opzione a 5,40.