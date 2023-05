Con l'approdo delalla prossima, è tornato in auge un tema rilevante: possono giocare nella stessa competizione due club con la medesima proprietà? Il massimo azionista dei francesi infatti, è il fondo americano, lo stesso che controlla pure ili due club potrebbero incrociarsi nella stagione ventura in territorio europeo. Secondo il regolamento della Uefa ciò non sarebbe possibile, eppure in casa Tolosa si respira una certa tranquillità in merito.- ha assicurato, dg dei transalpini a Rmc Sport -. Ci siamo presi degli impegni e stiamo lavorando proprio su questo dossier da tempo. Ci stiamo organizzando per il sorteggio della prossima Europa League.se avranno delle domande siamo pronti a soddisfare ogni dubbio".