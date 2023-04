Il Tolosa potrebbe essere privato dell'Europa, anche se riuscisse a vincere la finale di Coppa di Francia, dove è approdato dopo 13 anni, in programma domani sera alle 21 contro il Nantes detentore, nella splendida cornice di Saint Denis, a Parigi. A tagliare fuori la squadra allenata da Philippe Montanier sarebbe clamorosamente il Milan, che ha lo stesso azionista dei francesi, ovvero Red Bird.



IL REGOLAMENTO UEFA SULLA STESSA PROPRIETA' - Come riporta l'Equipe, la medesima proprietà, il fondo di investimento americano che è diventato l'azionista di maggioranza dei rossoneri il primo giugno 2022, comprometterebbe la partecipazione all'Europa dei due club: i regolamenti UEFA infatti impediscono di partecipare alla medesima competizione a due squadre che hanno proprietà in comune, ma anche a due competizioni differenti, perché se il Milan andasse in Champions e fosse eliminato ai gironi potrebbe comunque incontrare i francesi in Europa League.



MILAN A RISCHIO? C'E' IL PRECEDENTE... - Questo il regolamento UEFA, citato nell'articolo 5: “Nessuna persona fisica o giuridica può avere il controllo o esercitare influenza su più di un club che partecipano alle competizioni UEFA per club“. Anche il Milan potrebbe essere a rischio: il divieto imposto dalla UEFA è però aggirabile, come dimostra il precedente di Lipsia e Salisburgo, che nella stagione 2017-18 parteciparono alla Champions League e nel 2018-19 si affrontarono anche in Europa League.