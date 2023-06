RedBird Capital Partners sta lavorando a un accordo per espandere ulteriormente il suo impero sportivo. Il fondo di Gerry Cardinale, che dal 2022 controlla la maggioranza del Milan (dopo aver rilevato da Elliott il club rossonero), è in trattativa con il gruppo Renault per un investimento di minoranza nel team di Formula 1 Alpine.



Secondo quanto riportato da Bloomberg, l’accordo vedrebbe RedBird contribuire alle attività chiave che generano ricavi, come i diritti dei media e i rapporti con gli sponsor, durante un periodo di forte espansione per la Formula 1. I termini finanziari del potenziale accordo non sono stati resi noti, ma la scorsa settimana il CEO della F1 Stefano Domenicali ha dichiarato che i proprietari dei team hanno rifiutato offerte di investimento che quasi toccano il miliardo.