Il sistema dei controlli sul pagamento degli assegni da Reddito Cittadinanza è tale che anche questo, perfino questo è stato possibile: inventarsi migliaia e migliaia di romeni con relativo codice fiscale, andare nei Caf con centinaia di pratiche per volta, farsi riconoscere il diritto all'assegno e l'assegno. Non il lavoro di "furbetti" (che poi sempre ladri sono) ma il lavoro e l'organizzazione di criminalità appunto organizzata e sistematica. Una mafia, una mafia italo-romena ha potuto concepire e realizzare il piano di far pagare migliaia (finora scoperti novemila) di assegni di cittadinanza a prestanome e presta codici fiscali. Un assegno di Reddito cittadinanza fa 600 al mese per 18 mesi fa un bottino che può sembrare magro, ma diecimila assegni fanno...mafia. E come facevano a farsi accettare e vidimare le pratiche e a mandare in pagamento gli assegni?Se uno si presentava con centinaia di pratiche, la moltiplicazione dei 10 euro invitava a non chiedere spiegazioni...pignole. Altri nei Caf non ci stavano a far da complici e da fessi e quindi rimediavano minacce e intimidazioni. Bilancio provvisorio dei soldi pubblici rubati con questo colpo: 60 milioni. Che vanno ad aggiungersi al lungo conto di pensioni di invalidità che non c'era, di redditi di cittadinanza di falsa miseria, di falsi Isee...In due anni più o meno 15 miliardi. Le mafie infatti preferiscono mettere le mani sui piatti ricchi.Gualtieri neo sindaco di Roma ha lanciato campagna non di Roma pulita ma almeno di Roma spazzata nelle sue strade entro Natale. E per questo ha chiesto la mobilitazione di un esercito le cui truppe scelte e preponderanti non possono che essere i netturbini dell'Ama, l'azienda pubblica pagata dai contribuenti per raccogliere e smaltire rifiuti. L'Ama ha migliaia e migliaia di stipendiati, non tutti certo addetti alla raccolta. Invitando a lavorare di notte, nei festivi, su base volontaria e pagati extra e a parte, quanti volontari ha finora raccolto il neo sindaco per spazzare Roma? Tra gli stipendiati di Ama solo venti, venti! Se l'esercito di Roma pulita ha davvero le sue caserme e truppe dentro Ama azienda pubblica, si tratta di un esercito di disertori.Difficile da immaginare ma nel Tamigi vivono e nuotano anche degli squali. Non proprio a Londra e sotto i suoi ponti ovviamente, ma alla foce del fiume se ne trovano. L'ipotesi è che abbiano scelto quelle acque come zona per partorire e allevare cuccioli. Ed è una buona cosa che ci siano squali nel Tamigi, intorno agli anni Cinquanta erano state dichiarate letteralmente acque morte e senza vita. Poi, da quando (relativamente di recente) gli umani hanno imparato a gettarvi dentro meno roba chimica, la vita ha ripreso a nuotare nel Tamigi.