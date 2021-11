Una chiacchiera che si ritiene informata, anzi fonte di informazione, (da decenni in circolazione a Montecitorio e dintorni) annuncia comeUn duello horror di cartapesta come quella di Halloween? Halloween è passato, la fonte di informazione ha avuto un'allucinazione o un incubo?- Brivido di straniamento che aumenta con la seconda di giornata dopo la "finale Quirinale" Bindi-Berlusconi: Fedez che con la sua società registra sul web dominio Fedezelezioni2023.it. La Repubblica: "Non più solo rapper, punta a elezioni?". Affidarsi alla preghiera che il quotidiano esageri e che Fedez scherzi.- In Francia attacco alla polizia da parte di un extra comunitario che aveva permesso di soggiorno italiano e per questo girava libero per la Ue. Parlamentari della Lega con riflesso immediato: colpa del Viminale, Lamorgese si dimetta! Peccato però che quel permesso di soggiorno porti la data iniziale di quando ministro degli Interni era...Matteo Salvini. E che i primi passi dell'accoglienza sono carte dei tempi di quando al Viminale c'era Roberto Maroni. Colpa allora di Salvini e Maroni e non della Lamorgese? Dire così è contrapporre idiozia a idiozia: nessun ministro o ministero è colpevole di concedere permessi di soggiorno. L'unico permesso di soggiorno che purtroppo viene concesso sempre e disgraziatamente non scade mai è quello alla dichiarazione politica scomposta, ignorante e pateticamente bulla.- Sassari: 30 contagiati dopo pellegrinaggio Medjugorje, sei non vaccinati in ospedale. Regno Unito: muore a 9 giorni dopo aver contratto Covid da madre non vaccinata. Napoli, grave undicenne in terapia intensiva. Trieste record contagi, mai così tanti da inizio pandemia. Trieste paziente non vaccinato in ambulatorio: sei medici contagiati, si salva solo quello con la terza dose. Così, parola per parola, home Corriere della Sera alle 20 di martedì 9 novembre. A 17 anni guadagna 20 mila euro in un mese vendendo Green Pass falsi su Internet. Singapore non pagherà più le cure ai No Vax ( a giudizio di chi scrive una stupidaggine asociale al pari del non vaccinarsi per principio). Così parola per parola La Repubblica mattina di mercoledì 10 novembre. Francia, Macron annuncia: dal 15 dicembre Green Pass sopra i 65 anni solo dopo la terza dose. Così La Stampa. Da oggi stato di emergenza in Baviera... Basta così, dovrebbe bastare.- Alla fine della feroce e crudele e maligna e malvagia menzogna tal monsignor Viganò ha mosso le braccia ad impartire la benedizione nel nome di Cristo. Ha apposto il segno di Cristo su questo messaggio di odio: "Hanno ucciso deliberatamente i contagiati di Covid per farci accettare le mascherine e i lockdown". Bruno Vespa era anche lui in tv e ha come pregato: "Dio lo perdoni". Ci vuole una divinità molto buona per perdonare l'oscenità di quella benedizione.