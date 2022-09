Harry Redknapp, storico allenatore inglese, ha ammesso di aver influito molto nella decisione di Frank Lampard di puntare su Dele Alli per il suo Everton, scelta rivelatasi sbagliata:



"Ho chiamato Frank e gli ho detto, 'Cogli l'occasione su Dele Alli. Ha abilità fantastiche e puoi farlo ripartire'. Frank ha detto che si era già mosso e io ho detto: 'fantastico, penso che sarà fantastico per te'. E' stato un disastro, un disastro. L'ho visto giocare e perde palla, cammina e non corre, non so cosa gli sia successo".