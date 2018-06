Costano cari i playoff alla Reggiana e a Cristian Altinier. L'attaccante è stato infatti squalificato dal Giudice Sportivo di Serie C per otto giornate "perché al termine della gara avvicinava l'arbitro protestando con veemenza e, rivolgendogli reiterate e gravi frasi offensive, lo minacciava di morte". Tantissime sanzioni nei confronti della Reggiana: due giornate a Bastrini, una a Manfrin. E poi 10 mila euro di multa al club "perché propri sostenitori, in campo avverso, dopo aver

divelto numerosi seggiolini del settore loro riservato li lanciavano sul terreno di gioco al termine della gara senza conseguenze; i medesimi (individuati in circa 200 unità), al termine della gara scavalcavano la recinzione del settore loro riservato ed invadevano il campo di gioco con atteggiamento minaccioso cercando il contatto fisico con i sostenitori della squadra avversaria, prontamente respinti dall'intervento delle forze dell'ordine; i medesimi danneggiavano le strutture e i servizi del settore dell'impianto sportivo loro riservato; perché propri tesserati danneggiavano le strutture ed i servizi dello spogliatoio loro riservato".

Ma anche inibizione fino al 30 settembre 2018 e mille euro di multa per il ds Magalini e l'altro dirigente Malpeli. Cinque gare di stop per Bresciani, La Rosa, Rossi, Tedeschi, tutti collaboratori di Eberini. Tre gare di squalifica per il dottor Taglia, medico sociale, e cinque per il massaggiatore Mastini.



Tornando ai calciatori delle altre squadre, un turno di stop per Baclet (Cosenza), Ranellucci (Feralpisalò), Conson, Miracoli e Perina (Sambenedettese), Rinaldi (Viterbese).