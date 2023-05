La notizia era nell'aria da qualche giorno e ora è pure ufficiale: la Reggiana neopromossa in Serie B cambia allenatore. Con una nota, il club emiliano ha annunciato la separazione dopo due stagioni da Aimo Diana: "AC Reggiana comunica che il rapporto professionale con l’allenatore Aimo Diana si concluderà il 30/06/2023. Quelle trascorse insieme sono state due stagioni contraddistinte da passione e intenso lavoro, culminate con la vittoria indimenticabile del campionato di Serie C e la promozione in Serie B.Grazie mister !!!".



Per la sua sostituzione, uno dei nomi più caldi è quello di Alessandro Nesta, la cui ultima esperienza in panchina risale alla stagione 2020/2021 alla guida del Frosinone.