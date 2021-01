Il suo debutto, insieme a quello di Del Pinto, non è bastato allaper uscire indenne dalla, persa 2 a 0. Partita che peraltro, per lui, ha avuto il, dopo le due stagioni con la maglia delche finora sono state le più proficue in termini di rapporto tra presenze (59) e gol (28).ha ufficialmente iniziato la sua nuova avventura calcistica: è di una settimana fa esatta la notizia del suo passaggio in prestito dalalla Reggiana, quella che è la sua dodicesima squadra nel campionato cadetto dopo l'esperienza nel settore giovanile del Milan e la "gavetta" in Lega Pro.le prime tappe della peregrinazione in Serie B dell'attaccante classe 1987, approdato nel gennaio 2012 al Modena dove ha vissuto una delle sue stagioni più esaltanti: una piazza, quella dei gialloblù emiliani, che forse non gli ha ancora perdonato il suo trasferimento alnell'inverno del 2014 dopo la breve parentesi in A con il, tanto da escludere categoricamente un possibile ritorno ipotizzato l'anno successivo.Per (magra) consolazione dei suoi ex tifosi, però,, così come il bomber milanese era soprannominato proprio a Modena, non ha messo radici nemmeno lì, accettando in pochi mesi il passaggio allo, poi al, all'e all', tutti club, almeno gli ultimi tre, con cui la sua presenza in campo si è quasi sempre fatta sentire. Meno positiva l'esperienza al, alla corte di Nesta, dove in 12 presenze complessive non ha segnato nemmeno un gol.Ed è questa la vera notizia, se è vero che Ardemagni è, uno che ha gonfiato la rete con la maglia di 9 diverse squadre. Con la Reggiana, per uno come lui dovrebbe essere questione di giorni. E i suoi gol possono essere ancora decisivi, ma questa volta per la salvezza.