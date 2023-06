Dopo oltre due anni di inattività Alessandro Nesta è pronto per tornare a sedersi in panchina.



L'ex difensore di Lazio e Milan, rimasto a riposo dopo l'esonero subito nel marzo 2021 dal Frosinone, sarebbe sul punto di firmare con la Reggiana, diventando la nuova guida tecnica del club emiliano appena promosso in Serie B. Ad attenderlo un contratto biennale e il posto che fino ad oggi è stato occupato da Aimo Diana.