Reggina e Cosenza mettono nel mirino lo stesso obiettivo per rinforzare i rispettivi reparti d'attacco.



Secondo quanto scrive TrivenetoGoal.it, si profilerebbe un duello tutto calabrese per Karlo Butic, 23enne centravanti croato in forza al Pordenone, club con cui ha giocato gli ultimi due campionati di B.



Nato a Zara nel 1998, Butic è arrivato giovanissimo in Italia, entrando a far parte del vivaio dell'Inter a 16 anni e laureandosi con i nerazzurri campione d'Italia Primavera e capocannoniere della Viareggio Cup nel 2017. Passato successivamente al Torino, il ragazzo ha iniziato un lungo peregrinare tra Croazia e le serie minori del nostro calcio, vestendo in successione le maglie di Zadar, Ternana, Arezzo e Cesena, prima di approdare due estati fa al Pordenone.



Ora nel suo futuro potrebbe esserci una nuova tappa: la Calabria.