Un'idea per il mercato dopo la promozione in Serie B. Reggina e Monza pensano a Lorenzo Dickmann in vista della prossima stagione. L'esterno classe 1996 è attualmente in prestito al Chievo Verona, ma al termine della stagione tornerà alla Spal per valutare tutte le opportunità sul tavolo. Tra queste ci sono Reggina e Monza, che vogliono costruire delle rose per provare a raggiungere subito la promozione in Serie A.