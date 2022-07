, nuovo tecnico della Reggina, si è presentato in conferenza stampa:“Sono molto orgoglioso di essere qui oggi, sapevo da dove saremmo dovuti partire in questa piazza, ma rimboccandoci le maniche con questa proprietà e questa tifoseria, possiamo fare bene e il mio contratto dimostra quanto ci creda. Chiedo pazienza all'inizio perché per diventare vincenti serve che tutte le componenti viaggino nella stessa direzione, l’inizio sarà complicato e mi spiace giocare le prime due fuori casa perché l’arma in più in questo momento sarebbe il calore della piazza. Qui però ci sono tutte le basi per fare bene. Sapete che qualche mazzata l’ho presa e mi ha fatto male a livello umano, per me era difficile ripartire, ma qui ho trovato un presidente che ha una grande umanità e una grande voglia di fare bene.Un tempo andavo ovunque a piedi, ma poi ho preso delle mazzate e ho cambiato atteggiamento. Volevo cercare una proprietà che mi potesse permettere di lavorare con serenità, senza dover pensare ad altro, e questa proprietà ha fatto tutto questo. C'è un progetto triennale, ma ci teniamo a far vedere il prima possibile una Reggina competitiva"."Abbiamo poco tempo, abbiamo potuto programmare poco e la priorità è quella di costruire la squadra e poi lavorare per creare il gruppo. Cercherò di capire chi fra i presenti può far parte della rosa e i giocatori che arriveranno dovranno capire dove vengono, senza farci prendere per la gola, con grande voglia e non per i soldi. Per questo chiedo nuovamente pazienza alla piazza in un primo momento. Ci deve essere il giusto mix, poi se uno è bravo gioca anche se è giovane, l'età non conta. Dovrò valutare tutta la rosa, sia quelli che già conosco sia quelli che non conosco, e poi prenderemo delle decisioni su eventuali nuovi acquisti"."In questo momento non ho parlato con nessuno e voglio vedere come mi parleranno loro sul campo. Jeremy con me ha fatto 16 gol e non li ha più fatto. Sono felice di averlo rivisto, ma lui come tutti gli altri dovranno guadagnarsi la conferma sul campo. Non possiamo dipendere da uno o due giocatori, ma da tutto il gruppo perché questo è quello che serve in Serie B. Soprattutto quest'anno che ci saranno 13-14 squadre che lotteranno per la promozione in Serie A".