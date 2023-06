La Reggina è stata esclusa dalla prossima Serie B: il verdetto della Covisoc è arrivato nel corso del pomeriggio, adesso il club calabrese ha l'ultima speranza di partecipare alla prossima serie cadetta nel ricorso al Consiglio Federale



LE MOTIVAZIONI - La domanda di iscrizione dei granata non è stata approvata dalla Covisoc: la decisione è definitiva e ufficiale, l'organo di controllo della FIGC emetterà un comunicato stampa a breve. Alla base della scelta non ci sarebbe soltanto la mancanza del pagamento dei 780 mila euro di tasse per lo stralcio del debito nei confronti dello Stato, ma anche diverse altre irregolarità rispetto ad altri documenti ed emolumenti che erano imprescindibili ed obbligatori per l’iscrizione in base alle norme federali. Adesso la società ha la possibilità di fare ricorso, su cui il Consiglio Federale si esprimerà il 7 luglio.