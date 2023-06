Il calendario che sarà presentato a Como,presso lo splendido scenario di villa Olmoporterà con séun’importante novità. E’ stato infatti, con le gare del girone di ritorno che non saranno speculari a quelle di andata. L’Assemblea ha inoltre stabilito che non si giocherà durante le soste nazionali e ha confermato il boxing day del 26 dicembre, soprattutto dopo ilgrande successo di questa stagione che ha registrato il record di audience e il quartoposto nella classifica delle giornate con più spettatori.decisi inoltre i turni infrasettimanali: martedì 29 agosto, martedì 26 settembre, martedì 26 dicembre, martedì 27 febbraio e mercoledì primo maggio oltre a Pasquetta lunedì primo aprile 2024. Già deliberato l’inizio campionato nella scorsa Assemblea con il via sabato 19 agosto e conclusione venerdì 10 maggio 2024.Relativamente ai diritti audiovisivi Betting Streaming e Betting Data per il quinquennio 2024/2025 - 2028/2029 l’Assemblea è stata aggiornata sui supplementi di documentazione arrivati alla Lega B da parte dei due soggetti interessati al pacchetto. Ora le proposte saranno valutate e riportate all’attenzione della società per l’approvazione finale.Il Lecco, che ha sforato il termine ultimo per presentare una domanda completa sia per iscriversi alla Serie B sia per iscriversi alla Serie C, rischia di dover ripartire dalla Serie B e si appellerà alla durata dei playoff e al merito sportivo. Il Perugia spera di essere ripescato e lo ha ribadito con un fermo comunicato.