Luca Gallo, presidente della Reggina, ha deciso di esonerare Alfredo Aglietti. Queste le sue parole in seguito al ko casalingo contro l’Alessandria per 4-0: “Aglietti non è più l'allenatore della Reggina. Ci sono tre candidati per la successione, uno sta più su in confronto agli altri, entro stasera daremo l'annuncio. Eviterei volentieri di cambiare ogni anno il tecnico e non pensavo che lo avrei fatto in questa stagione. Vorrei specificare che oggi cambierei tutti e 29 i calciatori, che hanno le medesime responsabilità dell'allenatore, non è Aglietti che va in campo. Ieri è successo qualcosa di vergognoso, un'offesa a tutta la città e a tutta la tifoseria, è qualcosa di troppo brutto, non si può perdere in quel modo. Oggi bisognava mandare a casa tutti i calciatori. Dico ai tifosi di stare tranquilli, ne verremo fuori anche quest'anno, non si deve ripetere quanto visto ieri. Non lasceremo nulla di intentato, rimetteremo in strada questa macchina che è deragliata, siamo ancora nel girone d'andata, può succedere di tutto nel calcio”.