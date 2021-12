Reggina, in difesa piace l'ex Frosinone Ariaudo



La Reggina è alla ricerca di un difensore centrale e ha messo gli occhi su Lorenzo Ariaudo, attualmente svincolato dopo ben cinque anni trascorsi in ciociaria nella fila del Frosinone. La società amaranto e il giocatore sono in contatto, ma attenzione alla concorrenza di Ascoli e Crotone.