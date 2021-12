Il Diesse della Reggina Massimo Taibi, intervenuto sui canali ufficiali degli amaranto, ha parlato del francese Jeremie Menez, il grande acquisto dell'estate scorsa che ad oggi, tra infortuni e prove sottotono, non ha reso quanto ci si aspettasse mettendo in discussione la sua permanenza sullo stretto: “Menez? Devo capire se ha voglia di mettersi in discussione, se ha voglia di dare quel qualcosa in più che ha nelle corde. È un anno e mezzo che lo aspetto, ho discusso spesso per difenderlo e non vorrei dover chiedere scusa a qualcuno. In settimana parlerò con lui”.