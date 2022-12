Altro test in vista Napoli perdi Simone, che avrà subito ala ripresa del campionato di Serie A il 4 di gennaio la partita spartiacque della stagione. Sfida in famiglia nell'amichevole di oggi, dato che allo stadio Granillo di Reggio Calabria l'avversario è ladel fratello. Quarto impegno per i nerazzurri, prima delle gare che varranno i tre punti, dopo aver sconfitto Gzira United e Salisburgo e aver pareggiato sul campo del Betis, Terzo confronto tra i due fratelli Inzaghi da quando sono diventati allenatori: bilancio in favore del tecnico nerazzurro con due vittorie e un pareggio, maturato quando guidava la Lazio (con Pippo alla guida di Bologna e Benevento): a differenza dei meneghini, gli amaranto stanno continuando a disputare impegni ufficiali, in quanto i Mondiali non hanno fermato il campionato di Serie B, dove sono al secondo posto alle spalle del Frosinone capolista, lontano tre lunghezze. Nell'Inter si rivede in campo Onana, al proprio posto tra i pali, mentre Lukaku scalpita e reclama il suo spazio: per il belga previsti 45 minuti per testare le condizioni. Assenti Handanovic e Dumfries, oltre a D'Ambrosio e Correa.Ravaglia; Bouah, Loiacono, Gagliolo, Giraudo; Crisetig, Majer, Liotti, Ricci, Gori, Cicerelli.Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Bellanova, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lukaku.