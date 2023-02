Pippo Inzaghi mastica amaro al termine del derby perso incredibilmente dalla sua Reggina contro il Cosenza: "Dobbiamo darci una svegliata, la partita era finita. Abbiamo preso due gol in controllo. Sono arrabbiato e deluso, dobbiamo svegliarci, io per primo. Dobbiamo rimboccarci le maniche, per fortuna la classifica è ancora buona, ma questi sono punti che pesano. Una squadra esperta una partita del genere dobbiamo portarla a casa, forse ci manca questa esperienza. Nasti ha fatto due grandi gol, sono disattenzioni che paghiamo a caro prezzo. Non va bene, stasera sono amareggiato e arrabbiato".