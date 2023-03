GENOA-REGGINA 1-0





Colombi 6,5: bruciato da Coda nel gol che apre l’incontro, miracoleggia su Badelj e Gudmundsson tenendo a galla i suoi.



Camporese 6,5: il lato forte della retroguardia amaranto. Da lì pericolo non ne arrivano.



Cionek 5: sembra controllare Coda senza particolari problemi. Ma appena lascia mezzo metro il capocannoniere in pectore ne approfitta per colpire. E da lì in poi sono guai. Per lui, che perde sicurezza, e per la Reggina, che comincia a ballare tremendamente.



Gagliolo 5: un paio di svarioni inaspettati da uno come lui che potrebbero costare caro ai calabresi. Nel complesso molto insicuro.



Bouah 5,5: a tu per tu con Criscito lo affronta senza timori reverenziali, affondando sulla fascia ogni volta che può. Avere la meglio sul numero 4 rossoblù è però un’impresa che raramente gli riesce.

(dal 21’ st Rivas 6: porta gamba, alternative e anche un po' di nervosismo di troppo agli attacchi di una Reggina che però lo cerca poco).



Crisetig 5: prova a spezzare le trame di gioco del Grifone, riuscendoci molto di rado.



Majer 5: il faro del gioco calabrese si accende solo ad intermittenza e sempre meno man mano che passano i minuti.

(dal 21’ st Fabbian 5,5: non al meglio della condizione Inzaghi lo utilizza solo nella mezzora finale. Troppo poco per lasciare il segno).



Di Chiara 6: muro contro muro con Sabelli non riesce a spingere come dovrebbe ma almeno costringe alla stessa remessività anche il suo dirimpettaio.

(dal 37’ st Cicerelli SV)



Hernani 5: voglioso di impressionare un pubblico che non l’ha mai visto al massimo, inizia con tanta buona volontà. L’unico acuto arriva però a gioco fermo, venendo peraltro neutralizzato da Martinez. Se voleva farsi rimpiangere non c’è riuscito. E infatti esce sotto una pioggia di fischi.

(dal 33’ st Canotto 6: giustiziere del Grifone all’andata, prova a punirlo nuovamente al ritorno. Ci pensano le unghie di Martinez in pieno recupero a negargli il remake).



Menez 5,5: gioca praticamente da fermo, compensando lo scarso dinamismo con una classe che non accusa gli attacchi del tempo. Non a caso il primo pericolo per la porta di Martinez lo porta lui. Non è abbastanza tuttavia per meritarsi la sufficienza.



Strelec 5: stende Bani con una testata involontaria dopo pochi minuti. Ma quelli causati all’ex Bologna sono gli unici dolori che riserva alla retroguardia rossoblù.

(dal 33’ st Gori 6: regala centrimetri e chili alla Reggina impegnando da solo l’intera difesa del Genoa. L’impressione è che con lui dall’inizio forse per i calabresi le cose sarebbero potute andare diversamente).



All. F. Inzaghi 6: la sua 300esima panchina non può festeggiarla come vorrebbe. La settima sconfitta nelle ultime nove gare lascia comunque segnali incoraggianti sulla ripresa di una squadra che prova a giocarsela a viso aperto contro la fuoriserie del torneo. E con un pizzico di fortuna in più il pareggio sarebbe anche potuto arrivare. La strada è quella giusta.