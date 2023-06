In attesa di sapere dalla Covisoc - il prossimo 30 giugno - se la documentazione presentata in extremis per l'iscrizione al prossimo campionato di Serie B sarà ritenuta valida, la Reggina si appresta a cambiare nuovamente proprietà. Secondo quanto riferisce Sky Sport, una cordata di 5 imprenditori ha raggiunto un principio di intesa con l'attuale patron Felice Saladini per rilevare la maggioranza del club e il closing definitivo è atteso entro lunedì prossimo, 26 giugno.



A capo di questa cordata ci sarebbe l'imprenditore di origini torinesi Bruno Grande, impegnato nel settore della moda e del made in Italy e di sede a Losanna, in Svizzera. Per lui sarebbe un ritorno al mondo dello sport, dopo aver in passato collaborato con l'Associazione delle federazioni internazionali di Atletica Leggera e aver ricoperto il ruolo di direttore marketing per la Federazione internazionale di Volley.