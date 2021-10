Vasco Regini, difensore della Reggina, parla al canale ufficiale del club calabrese sul suo passato con Maurizio Sarri: " Ho cominciato a fare il centrale dal momento che Sarri mi mise centrale e in quella stagione lì lo fece per necessità. Quella si fece una scelta azzeccata perché feci benissimo in quella posizione. Da lì ho iniziato ad avere il doppio ruolo. Alla Sampdoria ho fatto il terzino con Mihajlovic e il centrale con Giampaolo. Io mi adatto a ciò che mi viene chiesto e Aglietti mi vede centrale, non è una questione di età"