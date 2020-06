Il direttore sportivo della Reggina Massimo Taibi intervistato nel corso di Passione Reggina ha fatto il punto sul mercato del club annunciando almeno una cessione importante: “Se Menez avesse ragionato da Menez non sarebbe venuto qui, invece mi ha dato la stessa sensazione che mi suscitò Denis. Hanno la stessa voglia e per noi si tratta di un affare. Mi ha stupito quando ha ringraziato Sounas per avergli lasciato la numero 7, segno che è pronto a calarsi in questa realtà e noi del resto non cerchiamo figurine, ma uomini funzionali alla Serie B. Crisetig? Gioca in Spagna, si è scritto che è nostro, ma c’è un problema non indifferente. La squadra in cui gioca ha il diritto di opzione, se volesse esercitarla avremmo problemi. Mastour? È un mio pallino, ho sempre detto che in Serie C avrebbe faticato perché gli mancava condizione e mentalità, ma ha recuperato e ora deve essere più concreto".