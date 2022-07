Sistemate le questioni societarie, con l'acquisto del club da parte della Enjoy srl, di Felice Saladini e la nomina a presidente dell’ex arbitro Marcello Cardona, ora per la Reggina arriva il momento di fare chiarezza anche a livello tecnico.



A poco più di un mese dal via ufficiale della nuova stagione, formalmente la panchina amaranto è infatti ancora priva di un titolare. Una situazione che preoccupa i tifosi calabresi.



A rassicurarli ci prova il direttore sportivo Massimo Taibi che annuncia come l'allenatore della squadra potrebbe essere ancora Roberto Stellone: “E' lui la nostra prima scelta - ha assicurato l'ex portiere a La Gazzetta dello Sport - ne ho discusso con il DG Martino, ora ne parlerò con il tecnico, ma mi ha dato la sua disponibilità. Affronteremo il discorso economico, ma sino al nero su bianco bisogna aspettare. Incontrerò presto i procuratori con i quali abbiamo stretto un'intesa prima della chiusura di Saladini, dobbiamo rimodulare certi accordi".



Taibi ha poi tracciato quelle se saranno le linea guida del mercato amaranto: "Ringiovaniremo l'organico e dei 18 calciatori contrattizzati, cinque o sei sono in uscita. Ho parlato con l'agente di Micai e capiremo se possiamo trovare un accordo. Dobbiamo prendere due portieri, un paio di difensori, altrettanti esterni e uno o due attaccanti. La rosa dovrà avere 26-27 calciatori. Menez resterà, mentre per Galabinov dobbiamo valutare bene le sue motivazioni e confrontarci con l'allenatore".