Adesso è ufficiale, Perparim Hetemaj lascia la Reggina e torna in Finlandia. È ufficiale il suo trasferimento all'HJK Helsinki, questo il comunicato ufficiale della Reggina:



"Reggina 1914 comunica di aver raggiunto un accordo con la società finlandese HJK Helsinki per il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista Perparim Hetemaj.



Il club ringrazia Perparim per l'impegno dimostrato in questi mesi, augurandogli le migliori fortune umane e professionali".