La #Reggina comunica che, a partire da domani dopo l'allenamento del pomeriggio, la prima squadra resterà in ritiro al centro sportivo Sant'Agata. — Reggina 1914 (@Reggina_1914) March 1, 2023

La clamorosa sconfitta maturata nel derby di ieri sera con il Cosenza non è passata inosservata ai vertici dirigenziali dellaIn accordo con mister Inzaghi la società calabrese, in vista della gara di sabato con il Parma, ha infatti deciso di mandare tuttaa partire da domani presso il centro sportivo Sant'Agata.Un tentativo estremo per provare a rianimare un organico che dopo una grande prima parte di stagione sembra aver smarrito se stesso, incamerando quattro sconfitte nelle ultime cinque gare.