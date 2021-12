Alfredo Aglietti non è più l’allenatore della Reggina. Questo il comunicato ufficiale del club calabrese: “Reggina 1914 comunica di aver sollevato il tecnico Alfredo Aglietti dall'incarico di allenatore della prima squadra. Il club ringrazia sentitamente mister Aglietti per l'impegno e la professionalità dimostrati in questi mesi”.