Nonostante il momento di crisi profonda, che l'ha portata a perdere ben sei delle ultime sette gare, la dirigenza della Reggina dimostra di avere ancora grande fiducia nel proprio staff.



Con un comunicato diffuso in mattinata, la società amaranto ha ufficializzato il prosieguo della collaborazione con Massimo Taibi per altre due stagioni. L'ex portiere di Milan e Manchester United continuerà dunque ad essere il direttore sportivo dei calabresi almeno fino al giugno 2025.



Questa la nota diramata dal club:

"La Reggina comunica di aver prolungato il contratto al 30 giugno 2025 con il Direttore Sportivo Massimo Taibi, cui vanno tutti i migliori auspici per il suo lavoro".