Il calciomercato è sempre ricco di retroscena e storie curiose da raccontare. Ieri, in occasione dell'ultimo giorno di mercato, si è consumata probabilmente una delle vicende più incredibili dell'intera sessione. Protagonisti il Parma, la Sampdoria, Vasco Regini - passato al fotofinish dai blucerchiati ai gialloblù- e il suo agente Giuffredi.



Il procuratore ieri pomeriggio si trovava a Linate, imbarcato su un volo diretto a Napoli. Poco prima di partire però Giuffredi ha ricevuto la chiamata di Faggiano, ds del Parma, che voleva concludere l'operazione volta a portare Regini al Tardini. L'agente a quel punto ha stoppato le operazioni di imbarco ed è letteralmente fuggito dal suo aereo, causando la curiosità degli altri passeggeri. Giuffredi, rivela Sky, è stato anche inseguito da diversi poliziotti prima di lasciare l'aeroporto e raggiungere l'Hotel Sheraton, per arrivare alla fumata bianca last minute.