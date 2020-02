Il nuovo difensore del Parma, Vasco Regini si presenta in conferenza stampa: "Sono qui per rimettermi in gioco dopo un'annata con un infortunio al ginocchio e altri problemi, è un'opportunità che ho colto subito. Arrivo in una società seria, non è un caso che la squadra stia facendo bene. La trattativa chiusa alla fine del mercato invernale? Ormai ero abbastanza sicuro di non spostarmi dalla Sampdoria, mancava un'ora alla fine del mercato ed è arrivata la chiamata del direttore al mio agente che era in aereo ed è sceso per chiudere la trattativa. Parma è una piazza gradita, arrivo per dare il meglio per me stesso e per la squadra. Se ci sarà l'opportunità di restare sarò contento, qui c'è un ambiente sano e bello".