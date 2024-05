Regna l'equilibrio tra Torino e Bologna, Zirkzee insegue Zapata nelle quote per il gol

6 minuti fa



Il Bologna fa tappa a Torino nel suo cammino verso la qualificazione alla prossima Champions League. Contro un Toro a secco di vittorie da quattro turni, Thiago Motta spera in un successo che potrebbe consolidare la posizione in classifica dei rossoblù. Ma le quote preannunciano una sfida all'insegna dell'equilibrio: sia il segno «1» che il «2» si giocano a 2,80, con il pareggio lievemente più alto in in lavagna a 2,90. Equilibrio, dunque, e pochi gol nelle previsioni dei bookie, anche per l'ottimo rendimento delle due difese (Bologna 27 reti subite, Torino 31): Under avanti a 1,45 sull'Over, offerto a 2,55, No Goal (1,65) in vantaggio sul Goal (2,10). Tre delle ultime quattro gare interne dei granata, inoltre, sono terminate 0-0. Duello tra bomber tra i possibili marcatori: comanda a 3 Duvan Zapata, insegue a 3,50 Joshua Zirkzee, già a segno nel 2-0 dell'andata.