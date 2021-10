Alle 17.30 durante il match valido per l'ottava giornata dia St. James Park, tra il, club appena acquistato dal fondo arabo Pif, eè successo qualcosa di miracolosoLa partita è stata i: sugli sviluppi di un calcio di punizione, ha, Icosì l'arbitro hadato che gli strumenti medici non erano più utilizzabili. In seguito si è poi ripreso.- L'ex Siviglia, quando si è accorto che sugli spalti c'era una strana agitazione, ha alzato lo sguardo e ha capito quale eradopodichécosa stava accadendo alla tifosa, che aveva bisogno di essere soccorsa.a intervenire sono stati gli staff medici delle due squadre,L'intervento immediato di un medico ha evitato che avvenisse una tragedia.- Intervenuto nel post-partita, Reguilon ha svelato cosa ha detto all'arbitro: "Ho visto una ragazza che è caduta e qualcuno gli stava praticando il massaggio cardiaco. Ero molto nervoso, così sono andato dall'arbitro e gli ho detto che non potevamo giocare così. Credo stia bene adesso, no? L'importante è questo, più di tutto".@AleDigio89