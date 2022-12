Il terzino spagnolo Sergio Reguilon, che ha giocato con Mourinho allenatore al Tottenham, ha rivelato ad As un aneddoto natalizio sul tecnico attualmente alla Roma:



"Vorrei che lo conosceste bene come lo conosco io. Potrei raccontare mille aneddoti meravigliosi al riguardo. Per esempio sapeva che sarei stato da solo il giorno di Natale. Il 25 dicembre ci alleniamo alle 15 e quando arrivo trovo al mio posto nello spogliatoio un maialino già cucinato. Mi ha detto che sapeva avrei passato il Natale da solo. E voleva essere certo che mangiassi qualcosa di buono. Sono piccoli dettagli giornalieri che la gente non viene a sapere, ma che per un calciatore sono parecchio importanti".