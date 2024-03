Reijnders: ‘Nell’Olanda lo stesso ruolo che ho al Milan. Contro la Scozia il mio gol più bello’

Dopo il gol e l'assist nell'amichevole di ieri sera contro la Scozia, Tijjani Reijnders, centrocampista del Milan e dell'Olanda, ha rilasciato queste dichiarazioni a NOS: "Nel momento in cui ho calciato il pallone, ho avuto subito la sensazione che la palla potesse entrare in porta. È stato molto bello segnare il mio primo gol per la nazionale olandese. Se è stato il mio gol più bello di sempre? Forse sì, in ogni caso è molto in alto nella lista".

“Mi sono sentito subito molto a mio agio con la squadra olandese. Qui ho lo stesso ruolo che ho al Milan, quindi ho potuto integrare bene il mio gioco in quello della nazionale. Frenkie de Jong? Siamo entrambi calciatori a cui piace avere la palla tra i piedi e vogliamo giocarla. Penso che insieme potremo trovarci bene".