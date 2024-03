Milan: occhi su Gyokeres, ma non è la prima scelta. Una coppia in pole

Il Milan ha da tempo definito la priorità in vista del mercato estivo: trovare un nuovo centravanti. In grado di raccogliere l'eredità del francese Olivier Giroud, 38 anni il prossimo 30 settembre, in scadenza di contratto a giugno e sempre più tentato dall'idea di andare a chiudere la carriera nella Major League Soccer statunitense.



ALTERNATIVE - Lo svedese Viktor Gyokeres (classe 1998) dello Sporting di Lisbona è uno dei profili monitorati dai dirigenti rossoneri, ma non è il primo obiettivo. Lo stesso discorso vale per il franco-guineano Serhou Guirassy (classe 1996) dello Stoccarda e per il canadese Jonathan David (classe 2000) del Lille.



PRIME SCELTE - In cima alla lista della spesa per l'attacco del Milan ci sono sempre due nomi: l'olandese Joshua Zirkzee (classe 2001) del Bologna e lo sloveno Benjamin Sesko (classe 2003) del Lipsia. Sono i più apprezzati, i più giovani e i più costosi. Gli uomini mercato rossoneri stanno ancora effettuando una serie di valutazioni per decidere su chi puntare, visto che a oggi il ballottaggio è alla pari.