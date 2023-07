arrivato dall'AZ Alkmaar ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Sono impressionato, dal primo giorno. Ho capito subito di essere in un grande club, diverso dalla dimensione a cui ero abituato. Da piccolo ho sempre visto il Milan in tv, da solo o assieme a mio papà, ho sempre saputo che il Milan era un grande club.Mi piacerebbe sfidare il Real Madrid al Bernabeu. In Italia ci sono tanti grandi club, lo sappiamo. La Juventus, il Napoli che ha fatto una grande stagione ed è l'avversario più pericoloso, l'Inter...".. A me piace giocare da numero 8, da. La cosa che faccio meglio è essere un giocatore box to box, efficace difensivamente e nell'altra metà campo. Mi piace aiutare a costruire il gioco, essere un giocatore creativo., voglio essere me stesso dentro e fuori dal campo".