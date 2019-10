Pepe Reina, portiere del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, commentando l'avvio di stagione rossonero: "E' stato un inizio particolarmente difficile, ora vogliamo affrontare la stagione in modo più positivo. Dobbiamo capire cosa vuole Pioli, saremo pronti per le prossime partite. E' un uomo di calcio, ha grande esperienza e conosce benissimo il calcio italiano. C'è voglia di riscatto, non siamo stati all'altezza. Dobbiamo migliorare in fretta per accontentare noi stessi e i tifosi".